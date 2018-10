Fashion Erster Pop-up-Store von Amazon in Europa

Erster Pop-up-Store von Amazon in Europa

Amazon experimentiert weiter im stationären Geschäft: Diesmal kommt der US-Online-Gigant erstmals mit einem Mode-Pop-up-Store nach Europa. In London wird er vom 23. bis 27. Oktober geöffnet sein.

In London öffnet der US-Online-Riese Amazon einen ersten europäischen Pop-up-Store für Fashion. Vom 23. bis 27. Oktober werden in dem 300 Quadratmeter großen Laden in d