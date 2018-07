Festival-Filiale Aldi Nord rockt am Deich

Aldi Nord rockt am Deich

Nach Lidl, Penny und Rossmann ist nun erstmals auch Aldi unter die Event-Ausstatter gegangen. Beim Deichbrand-Festival in Cuxhaven passt der Discounter sein System konsequent an die spaßorientierte Klientel an und versorgt sie mit Zeltfiliale, Frühstücks-Location, Lieferservice und Gewinnspielen.

Die Toten Hosen, The Killers, Freundeskreis und Aldi Nord – der Discounter