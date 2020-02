Firmen-Konjunktur Spar Österreich investiert in Wachstum

Spar Österreich investiert in Wachstum

Spar Österreich geht gestärkt ins neue Geschäftsjahr. Die Handelsgruppe, die im Vorjahr um 4,7 Prozent im Inland zulegte, hält das Tempo bei Modernisierungen und Expansion. Die Investitionen werden nun auf rund 750 Mio. Euro aufgestockt.

