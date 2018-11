Fleisch-Alternative Beyond Burger kommt nach Deutschland

Die Fleisch-Alternative Beyond Meat aus den USA kommt nun auch in Deutschland in Handel und Gastronomie. Großhändler Metro wird den Burger aus Pflanzenproteinen als erster Händler hierzulande in sein Sortiment aufnehmen. Die PHW-Gruppe will Burger-Restaurants beliefern.

Großhändler Metro kündigte am Donnerstag an, die vegane Fleisch-Alternative Beyond Burger&nbs