Fleisch-Alternative Lidl bringt Burger von Beyond Meat in die Märkte

Lidl bringt Burger von Beyond Meat in die Märkte

Die Fleisch-Alternative Beyond Meat aus den USA kommt im deutschen LEH an. Der Discounter Lidl verkauft im Mai in allen Filialen exklusiv die Pflanzen-Burger in der Aktion.

Der berühmte Burger von Beyond Meat kommt im deutschen LEH an. Lidl verkauft Ende Mai die Fleisch-Alternative in der Aktion in allen 3200 Filialen. Der Preis für das Produkt aus Erbsenprotein und rote Beete liegt bei 4