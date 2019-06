Fleisch-Alternative Lidl startet erneut Aktion mit Beyond Meat Burger

Lidl startet erneut Aktion mit Beyond Meat Burger

Nur zwei Wochen nach der ersten folgt nun die zweite Aktion bei Lidl: Ab 15. Juni gibt es in den Märkten des Discounters erneut die fleischlosen Patties in limitierter Menge.

Nach dem riesigen Erfolg vor zwei Wochen, bringt Lidl erneut den Beyond Meat Burger in die Märkte. Ab 15. Juni soll der fleischlose Burger als Aktionsartikel für beschränkte Zeit wieder in allen 3200 Filial