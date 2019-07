Fleisch-Alternative Netto startet mit Beyond Meat im SB-Frischeregal

Auch Netto setzt auf den Trend um die Fleischalternative Beyond Meat. In einer Aktion bietet die Edeka-Tochter sie in einer Zweier-Packung hierzulande erstmals im SB-Frische-Regal an.

In einer Aktion verkauft die Edeka-Tochter Netto vom 4. bis 6. Juli die Fleischalternative Beyond Meat in allen hiesigen 4260 Filialen. Anders als Lidl, der den auf Pflanzenbasis hergestellten Burger als TK-Ware anbot