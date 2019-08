Fleischalternative Hellofresh und Beyond Meat kooperieren in den USA

Hellofresh und Beyond Meat kooperieren in den USA

Hellofresh und Beyond Meat gehen eine neue Partnerschaft ein: Ab Mitte September können sich Kunden in den USA Kochboxen mit dem Beyond Burger zuschicken lassen. Getrieben von starken Quartalsergebnissen will das Berliner Unternehmen in diesem Jahr eine selbst gesetzte Zielmarke durchbrechen.

Der Kochboxen-Versender Hellofresh will seinen US-Kunden den Beyond Burger anbieten. Ab dem 14. Septem