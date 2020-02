Food-Waste-Reduktion Alnatura rollt Too Good To Go aus

Alnatura rollt Too Good To Go aus

Der Test konnte Alnatura überzeugen: Die Zusammenarbeit mit App-Betreiber Too Good To Go soll nun die ganze Republik abdecken.

Der Bio-Supermarkt-Betreiber Alnatura weitet seine Kooperation mit Too Good To Go aus. Nach einem Test in Berlin wird die Kampagne nun deutschlandweit ausgerollt. Bei Too Good To Go werden User über eine App informiert, wenn sie sich bei Alnatura Lebensmittel abho