Foodgeschäft Einigung mit Verdi über Karstadt Feinkost

In der Verhandlung zwischen Karstadt Feinkost und Verdi gibt es ein Ergebnis. Laut Verdi sollen mindestens 26 von 50 Filialen erhalten bleiben. Zudem will die Dienstleistungsgewerkschaft weitere Warenhaus-Filialen vor der Schließung retten. Galeria-Mutterkonzern Signa will 366 Mio. Euro in die Sanierung investieren.

Karstadt Feinkost ist eine von mehreren Galeria-Töchtern, die von der Sanierung be