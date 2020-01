Foodservice-Konzentration Intergast expandiert im Ausland

Nach dem Ausstieg des Handelshofs will Intergast auch im Ausland expandieren. In Belgien schließt sich Horeca Totaal mit rund 70 Mio. Euro Umsatz und drei C+C-Häusern der Markant-Tochter an.

Der Konzentrationsprozess in der Foodservice-Branche tangiert auch Intergast. Die Markant-Tochter verlor mit dem Handelshof (640 Mio. Euro Umsatz) und dem zuvor an Transgourmet verkauften Niggemann