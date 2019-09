"Free to be" Zalando gibt Startschuss für neue Markenpositionierung

"Free to be"

Zalando will zur Referenz-Plattform für alle Mode- und Beautythemen werden und läutet dafür ein neues Kapitel in seiner Markenkommunikation ein. Erstmals sichtbar wird die neue Positionierung des E-Commerce-Spezialisten im Rahmen der nun startenden Kampagne mit dem neuen Claim "Free to be".

Zalando möchte nicht mehr nur ein Online-Shop sein, sondern sich als erste Anlaufstelle