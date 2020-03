Frühstücks-Startup Kein Einheitsbrei bei Haferkater

Das von Katjes mitfinanzierte Startup Haferkater verkauft Porridge an derzeit zehn deutschen Hochfrequenz-Standorten, vorwiegend an Bahnhöfen. Daraus kann mehr werden. Das junge Unternehmen streckt bereits die Fühler in Richtung Lebensmittelhandel aus.

Schon bei der Begrüßung wird klar, hier ist einer in seinem Metier. Vielleicht ist ein wenig Startup-Feeling dabei, aber vor