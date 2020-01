Galeria Karstadt Kaufhof Signa schnürt Immobilienpakete

Signa holt sich für das Warenhaus-Portfolio frisches Kapital: Der Immobilien-Investor RFR will sich an einem Paket aus 30 Kaufhof-Standorten beteiligen. An neuen inhaltlichen Konzepten für das Handelsgeschäft wird dagegen noch gefeilt.

René Benko setzt bei der Entwicklung seines Warenhaus-Portfolios verstärkt auf die Unterstützung von Immobilien-Investoren: Laut dem