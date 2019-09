In eigener Sache Neue Führung für die dfv Mediengruppe

In eigener Sache

Das Management der dfv Mediengruppe, in der auch die Lebensmittel Zeitung erscheint, wird zum Jahresbeginn 2020 neu aufgestellt. Der Generationswechsel in Aufsichtsrat, Geschäftsführung und Chefredaktion der LZ geht einher mit einer zukunftsorientierten Kontinuität an der Spitze durch die Besetzung aller Positionen mit bewährten internen Führungskräften.

Nach fast auf