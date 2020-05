Gerichtsstreit Amazon Frankreich will am Dienstag wieder öffnen

Amazon Frankreich will am Dienstag wieder öffnen

Onlineriese Amazon arbeitet in Frankreich daran, dass die Logistikzentrum am 19. Mai schrittweise wieder öffnen können. Der Schritt erfolgt in Absprache mit Gewerkschaften und Betriebsräten.

Nach einem Gerichtsstreit über Coronavirus-Schutzmaßnahmen ist eine Wiedereröffnung französischer Logistikzentren des Online-Versandhändlers Amazon in Sicht. Es werde d