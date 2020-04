Gerichtsstreit Amazon-Logistikzentren in Frankreich weiterhin geschlossen

Amazon will seine Logistikzentren in Frankreich nun noch bis einschließlich Samstag schließen. Grund ist eine juristische Auseinandersetzung um Arbeitsschutzmaßnahmen. Nach dem Urteil des Berufungsgerichts am Freitag will der US-Gigant sein weiteres Vorgehen beschließen.

Der Online-Versandhändler Amazon lässt angesichts eines Gerichtsstreits um Corona-Schutzma&szl