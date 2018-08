Expansionspläne Kik will Auslandsgeschäft zügig ausbauen

Kik will Auslandsgeschäft zügig ausbauen

Nach dem Stopp der Expansion in die USA treibt die Tengelmann-Tochter Kik die angekündigte Ausweitung des Geschäfts in Europa voran. Rückenwind gibt das vergangene Geschäftsjahres, in dem der Textildiscounter seine Umsätze steigern konnte.

Kik will sein Auslandsgeschäft kräftig ausbauen. Allein in Italien sollen künftig pro Jahr rund 25 neue Filialen entsteh