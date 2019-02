Geschäftsjahr 2018 Carrefour will Sparkurs beschleunigen

Carrefour fährt 2018 einen dreistelligen Verlust ein Ebitda sinkt um 4,6 Prozent auf 3,47 Mrd. Euro Netto-Umsatz schrumpft um knapp vier auf 76 Milliarden Euro

Der französische Handelskonzern Carrefour muss im Zuge seines Konzernumbaus Abstriche hinnehmen. So fiel im vergangenen Jahr ein Verlust von 561 Millionen Euro an, wie das Unternehmen am Donnerstag in Boulogne-Billancou