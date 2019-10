Geschäftsjahr 2018/19 Metro erreicht Umsatzziele

Dank eines guten vierten Quartals und robusten Wachstums in Asien und Osteuropa stiegen die Umsätze bei Metro im abgelaufenen Gesamtjahr um 1,5 Prozent. Flächenbereinigt lag das Plus bei 2,4 Prozent, was innerhalb der vom Management gegeben Wachstumsprognose von 1 bis 3 Prozent lag.

Der Handelskonzern Metro hat seine Umsatzziele für das Geschäftsjahr 2018/19 erreicht.