Geschäftsjahr 2019 Farmy mit kräftigem Umsatzplus

Farmy hat seinen Umsatz im zurückliegenden Geschäftsjahr nach eigenen Angaben um 26 Prozent gesteigert. Der E-Food-Spezialist zählt damit zu den größten Online-Shops für Lebensmittel in der Schweiz. In Zukunft will das Unternehmen verstärkt als Technologieanbieter auftreten.

Farmy erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von etwa 9,6 Mio. Schweizer