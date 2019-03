Geschäftsjahr Otto Group büßt Gewinn ein

Die Transformation der Otto-Einzelgesellschaft und Investitionen in die logistische Infrastruktur lasten auf dem Ergebnis der Otto Group. Auf der Umsatzseite hinterlassen der Sommer 2018 und die bilanzielle Ausgliederung von About You ihre Spuren. An den Wachstumsplänen der Hamburger ändert das nichts.

Der Handels- und Dienstleistungskonzern Otto Group hat im abgelaufenen Geschäftsja