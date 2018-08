Gesundheitswesen Amazon plant eigene Kliniken für Mitarbeiter

Der Online-Händler Amazon will möglicherweise eigene Gesundheitszentren für seine Mitarbeiter aufbauen. Am Firmensitz in Seattle sollen in einem Pilotprojekt eigene Ärzte die medizinische Grundversorgung von Angestellten übernehmen.

Um seine Gesundheitskosten zu senken, erwägt Amazon einem Medienbericht zufolge eigene Kliniken an den Start zu bringen. Der Interne