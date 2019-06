Getränke-Lieferdienst Flaschenpost feilt am Angebot

Der Getränkelieferdienst Flaschenpost hält das Expansionstempo hoch. Zugleich will das Start-up mehr B-to-B-Kunden gewinnen und das Sortiment mit Food und Eigenmarken ausbauen.

Flaschenpost will seine pink-weißen Fahrzeuge in diesem Jahr noch in vielen deutschen Städten an den Start schicken. Ziel sei es, 2019 zehn bis zwölf Standorte zu eröffnen, erklärt CEO St