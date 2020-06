Getränke-Lieferdienst Flaschenpost wagt sich nach Berlin

Flaschenpost kommt seinem Ziel der bundesweiten Präsenz wieder ein Stück näher: Seit heute bringt der Online-Händler auch in Teilen Berlins Getränke und Lebensmittel nach Hause.

Der Getränke-Lieferdienst Flaschenpost greift in der Hauptstadt an: Seit dieser Woche bringt der Online-Händler auch Kunden in Teilen Berlins Bestellungen nach Hause. Neben Getränken