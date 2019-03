Getränke-Lieferdienst US-Investor steckt Millionen in Flaschenpost

Der Getränke-Lieferservice Flaschenpost erhält ein weiteres Investment in zweistelliger Millionenhöhe: Der New Yorker VC-Fonds Tiger Global pumpt 50 Mio. Euro in das Münsteraner Start-up. Das Geld soll in die weitere nationale und internationale Expansion fließen.

Flaschenpost sammelt frisches Kapital für sein Wachstum ein. Der Getränke-Lieferdienst hat mit