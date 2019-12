Gewerkschaft Verdi Tarifverhandlungen bei Karstadt und Kaufhof auf der Kippe

In den Verhandlungen zwischen Galeria Karstadt Kaufhof und der Gewerkschaft Verdi ist aktuell keine Einigung in Sicht. Verdi zieht als Antwort Arbeitskampfmaßnahmen in größerem Umfang in Betracht.

Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Warenhäuser Karstadt und Kaufhof stehen nach Angaben der Gewerkschaft Verdi vor dem Scheitern. Nach 19-stün