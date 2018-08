Gewinnziel gesenkt Delivery Hero rechnet weiter in rot

Delivery Hero rechnet weiter in rot

Delivery Hero nimmt erneut Millionen Euro in die Hand, um sein Geschäft weiter auszubauen. Dafür opfert der Essenslieferdienst seine Prognose, im vierten Quartal erstmals schwarze Zahlen zu schreiben.

Der Essenslieferdienst Delivery Hero will in diesem und im kommenden Jahr weiter Millionen in sein Wachstum investieren und streicht deshalb seine Gewinnziele.Ursprünglich wollte das Un