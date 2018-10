GfK-Konsumklima Verbraucher sind weiter in Kauflaune

Verbraucher sind weiter in Kauflaune

Aufgrund der guten Konjunktur und des brummenden Arbeitsmarktes fürchten die wenigsten Deutschen um ihren Job. Das kurbelt den Konsum an, wie die aktuelle GfK-Konsumklimastudie zeigt.

Die Deutschen sind weiter in Konsumlaune. "Offenbar unbeeindruckt von externen Risiken wie Handelskonflikt und Brexit sind die Konsumenten bereit, ihr Geld auszugeben", heißt es in einer am Freitag verö