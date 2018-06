GfK-Studie Deutsche weiter in Kauflaune

Deutsche weiter in Kauflaune

Die Stimmung in der Wirtschaft verschlechtert sich, doch das drückt bisher nicht auf die Kauflaune in Deutschland. Die Erwartungen an die Konjunktur werden laut GfK-Konsumklimaindex aber pessimistischer.

US-Präsident Donald Trump schlägt zwar der deutschen Wirtschaft auf den Magen – hat bislang aber die Kauflaune der Bürger nicht wesentlich getrübt. Das geht aus dem a