Großbesteller dm umwirbt Business-Kunden

dm weitet sein Geschäftsfeld aus und will in Deutschland Businesskunden mit Großaufträgen beliefern. Rossmann ist schon länger auf dem Gebiet aktiv. Drogerien kommen damit C+C-Händlern in die Quere.

Die Drogerien nehmen neue Kundengruppen ins Visier. Der Marktführer dm will nun auch Großkunden mit Ware versorgen. "Wir sind jetzt mit dem neuen Bestellservice ges