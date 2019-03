Großbritannien Aldi testet lokales Konzept

Aldi UK wagt in London etwas Neues. In Südlondon testet der Discounter einen neuen Namen für Citystores. Sollte das Konzept Erfolg haben, könnte es in London ausgerollt werden.

Aldi Süd hat in Südlondon eine Filiale unter der Marke "Aldi Local" eröffnet. Der Markt im Londoner Stadtteil Belham ist ca. 600 qm groß und hat 300 Produkte weniger im Sortiment als