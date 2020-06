Großbritannien Amazon will Food-Einkauf innerhalb einer Stunde liefern

Amazon will Food-Einkauf innerhalb einer Stunde liefern

Der Online-Riese Amazon will in Großbritannien offenbar eine ultraschnelle Lieferung von Lebensmitteln anbieten. Einem Medienbericht zufolge soll die Ware innerhalb von ein bis zwei Stunden nach Bestellung beim Kunden sein.

Amazon will in Großbritannien offenbar ein neues Liefermodell einführen. Wie "The Grocer" meldet, plane der Internetgigant eine superschnelle Lieferung von Lebe