Großbritannien Lidl UK erhöht den Stundenlohn seiner Mitarbeiter

Mitarbeiter von Lidl UK können sich ab März 2020 über einen höheren Stundenlohn freuen. Der Discounter schwingt sich damit zum Vergütungsprimus der Branche in Großbritannien auf.

Lidl will seine Mitarbeiter in Großbritannien besser entlohnen: Der minimale Stundenlohn soll von 9 Pfund auf 9,30 Pfund (rund 10,90 Euro) außerhalb Londons steigen und in der Hau