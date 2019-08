Großbritannien Lidl UK übernimmt drei Waitrose-Filialen

Der Discounter Lidl übernimmt drei Filialen des Vollsortimenters Waitrose. Die Schwarz-Tochter ist aktuell siebtgrößter Lebensmittelhändler im Königreich.

Waitrose hat drei seiner Supermärkte an Lidl verkauft. Die Filialen des englischen Vollsortimenters am Standort Oadby in Leicestershire, Wollaton in Nottinghamshire und Bromley in London werden zu Filialen