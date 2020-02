Großbritannien Lidl setzt Expansionpläne zügig um

Lidl feierte dieser Tage die Öffnung seines 800. Marktes in Großbritannien. Allein in den vergangenen 12 Monaten öffnete der Discounter 50 neue Läden auf der Insel. 2021 und 2022 werden über eine Milliarde Pfund investiert. Auch in Belgien und Luxemburg plant Lidl neue Filialen.

