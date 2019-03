Groupe Casino Monoprix will Amazon-Kooperation ausbauen

Monoprix will Amazon-Kooperation ausbauen

Vor gut einem Jahr hatte die Casino-Tochter Monoprix verkündet, Waren über Amazons Schnelllieferdienst Prime Now in Paris zu verkaufen. Die Zusammenarbeit scheint erfolgreich zu sein, denn der französische Händler will die Kooperation weiter ausbauen.

Nach dem erfolgreichen Start in Paris will der französische Händler Monoprix die Kooperation mit dem Online-Händle