Grünes Licht Rewe nimmt Lekkerland-Übernahme in Angriff

Rewe nimmt Lekkerland-Übernahme in Angriff

Rewe kann die Übernahme von Lekkerland angehen. Dem Vernehmen nach stehen größere Investitionen an, um den Zukauf zukunftsfest zu machen.

Der Lekkerland-Deal nimmt Gestalt an: Rewe hat die Erlaubnis erhalten, das Geschäft des Großhändlers in vier von sechs Ländern übernehmen zu dürfen. Neben der Schweiz, die nach LZ-Informationen von Anfang an nicht T