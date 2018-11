Hauptquartier Amazon zieht nach New York und Arlington

Mehr als 200 Städte hatten sich beworben, nun ist die Entscheidung gefallen: Der US-Riese Amazon wird zwei neue Hauptquartiere eröffnen. Eins in New York City, das andere in Arlington in Virginia. Der Online-Händler will Milliarden in die neuen Zentralen stecken.

