Hauptversammlung Rocket Internet peilt neue Ziele an

Rocket Internet will in Fintechs und künstliche Intelligenz investieren. Das kündigte die Start-up-Fabrik auf der Hauptversammlung an. Die Aktionäre stören sich am Aktienkurs und sehen noch viel Luft für Wachstum.

Nach dem Aufbau zahlreicher Start-ups von Mode bis Essenslieferungen nimmt Rocket Internet weitere Geschäftsfelder ins Visier. "Wir suchen mittlerweile auch