Hellofresh-Tochter Bitburger und Vorwerk investieren in Hellofresh Go

Bitburger und Vorwerk investieren in Hellofresh Go

Neues Geld für Hellofresh Go: Unter anderem Bitburger und Vorwerk geben dem Essensautomaten-Anbieter neues Kapital an die Hand. Das Start-up will Angestellten den Gang in Kantine oder Supermarkt während der Mittagspause ersparen, indem es seine Geräte mit einer Vielzahl frischer Lebensmittel befüllt.

Hellofresh Go, die Tochterfirma des Berliner Kochboxenversenders Hellofre