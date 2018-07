Hema Die Zeitmaschine

In seinem Lebensmittelmarkt Hema nimmt Alibaba eine Zukunft vorweg, in der die Kunden ihre Lebensmittel im Internet bestellen und nur noch auf die Fläche kommen, um zu erleben und zu genießen. Nach diesem Vorbild will der Konzern den Offline- und Onlinehandel zum "New Retail" verschmelzen – und zwar in der gesamten Branche.

Frische, Erlebnis und Gastronomie gepaart mit Onlinehande