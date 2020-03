Hornbach Veränderungen im Aufsichtsrat der Immobilien-Sparte

An der Spitze der Hornbach Immobilien AG gibt es personelle Änderungen: In den Aufsichtsrat zieht ein Manager ein, der bereits an anderer Stelle eine wichtige Rolle für das Unternehmen spielt. Zudem verkleinert der Konzern den Vorstand.

Erich Harsch, der Vorstandsvorsitzende der Hornbach Baumarkt AG, ist zum 1. März in den Aufsichtsrat der Hornbach Immobilien AG eingetreten. Sein Vor