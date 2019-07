Hunderte neue Arbeitsplätze Lidl UK expandiert in Schottland

Lidl UK expandiert in Schottland

Der Discounter Lidl will in Schottland ein Dutzend neue Läden eröffnen. Durch die angekündigte Expansion sollen hunderte neue Arbeitsplätze entstehen.

Lidl UK kommt in Schottland voran. Wie der Discounter mitgeteilt hat, sollen zwölf weitere Märkte eröffnet werden. Damit treibt Lidl in UK seine Expansion voran. Derzeit betreibt Lidl in Schottland insgesamt