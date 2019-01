IFH-Studie Deutschlands Innenstädte sind nur mittelmäßig attraktiv

Die Einkaufsstraßen in Deutschlands Innenstädten werden von Verbrauchern nur mit der Schulnote "Drei Plus" bewertet. Eine etwas bessere Bewertung erreichen laut einer IFH-Erhebung die Großstädte sowie einige kleinere Städte in Ostdeutschland.

In vielen deutschen Innenstädten herrscht Alarmstimmung: Die Kunden machen sich rar. Nach einer Untersuchung des Marktforschun