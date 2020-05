Ikea-Schwester Ingka Centres auf Einkaufstour in den USA

Die Einkaufszentrumabteilung von Ikea-Mutter Ingka Group will ihr globales Netz erweitern. In den USA sollen in größerem Umfang Shopping Malls in bester Lage entstehen, darunter in New York, Los Angeles und San Francisco.

Gerard Groener, Geschäftsführer von Ingka Centres, sieht die Corona-Krise als günstigen Zeitpunkt, um sich auf dem unter Druck geratenen Gewerbeimm