Immobilien Aldi Süd entwickelt Portfolio weiter

Aldi Süd will das Potenzial der Eigentumsstandorte heben. Der Discounter, der etwa 80 Prozent seiner Filialen im Eigentum führt, plant ein großes Entwicklungsprogramm. Etwa 500 seiner insgesamt 1 900 Standorte sollen alleine oder mit Partnern überarbeitet werden.

Das Ziel ist klar. Aldi will näher an die Verbraucher und zugleich an vielen Standorten mehr Verkaufsfl&a