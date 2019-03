Indiengeschäft Amazon will stationär wachsen

Amazon will stationär wachsen

Der Onlinegigant Amazon will in Indien seine stationäre Präsenz ausweiten. Medienberichten zufolge forciert das Unternehmen zudem seinen Zahlungsdienst Amazon Pay in Märkten wie Shoppers Stop.

Amazon entwickelt sich in Indien stationär weiter. Nachdem der Onlineriese bereits seit sieben Jahren auf dem indischen Markt tätig ist, möchte der Händler überei