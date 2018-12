Innovationsnetzwerk Mondelez bringt Hersteller und Händler zusammen

Händler und Hersteller in Deutschland formen eine neue Allianz. Die Initiative "Futures.Co-Lab" um Branchengrößen wie Mondelez, Coca-Cola oder Procter & Gamble nimmt dafür den Konsumenten in den Blick und will Innovationen für die Zukunft gestalten.

Der Kunde von morgen: Wie verhält er sich, was benötigt er? Um diese Fragen zu stellen und Antworten darauf zu