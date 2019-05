Innovative Eigenmarken Finetuning im Regal

Tiefstpreise bei Markenartikeln mögen Handelsmarken in der Kundenwahrnehmung etwas in den Hintergrund gedrängt haben. Der Handel hält jedoch die Schlagzahl in Sachen Eigenmarken unvermindert hoch. Und dringt dabei auch in neue Bereiche vor.

Tiefstpreise bei Markenartikeln mögen Handelsmarken vielleicht in der Wahrnehmung der Kunden etwas in den Hintergrund gedrängt haben.